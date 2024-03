Participera, participera pas? Israël va modifier sa chanson pour concourir à l'Eurovision 2024

Israël va modifier les paroles de la chanson avec laquelle le pays entend concourir à l'Eurovision pour gommer tout ce qui pourrait être perçu comme politique et garantir ainsi sa participation, a indiqué dimanche la société israélienne de radiodiffusion (KAN).

Après avoir initialement menacé de se retirer si sa chanson n'était pas acceptée en l'état, le groupe public a dit dans un communiqué s'être finalement rallié à l'avis du président israélien Isaac Herzog qui a "suggéré de faire les ajustements nécessaires".

"KAN a contacté les paroliers des deux chansons sélectionnées, 'October Rain', qui a été choisie en premier, et 'Dance Forever', qui est arrivée deuxième, et leur a demandé de réadapter les textes, tout en préservant leur liberté artistique", a poursuivi la société. "October Rain" (Pluie d'octobre) ne mentionne pas explicitement l'attaque sanglante menée par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël. Mais selon des médias et des observateurs israéliens, les paroles ne laissent pas de place au doute.