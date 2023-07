Perquisition près de Las Vegas dans l'affaire du meurtre du rappeur Tupac

L'opération a été conduite "dans le cadre de l'enquête en cours sur le meurtre de Tupac Shakur", a-t-il ajouté sans plus de précisions.

Légende du hip-hop, Tupac était devenu un artiste incontournable de la côte ouest américaine après une carrière aussi brève que fulgurante, avant d'être abattu en septembre 1996 à Las Vegas, dans des circonstances qui demeurent floues. Il avait 25 ans.

Le rappeur, à l'origine des tubes "California", "Changes," "Dear Mama" et "All Eyez On Me", a vendu 75 millions d'albums.