Universal va autoriser de nouveau sa musique sur TikTok après un accord de licence

La maison de disque Universal Music Group (UMG) va autoriser de nouveau l'utilisation et la diffusion de ses morceaux sur TikTok, après un accord de licence avec le résau social qui met fin à trois mois de contentieux.

Faute d'avoir pu s'entendre sur un nouvel accord avant l'expiration du précédent, fin janvier, Universal avait décidé de retirer de TikTok tous les contenus dont il contrôle les droits.

UMG a notamment dans son catalogue des titres de la chanteuse la plus populaire du moment, Taylor Swift, ainsi que des Beatles, de Rihanna, de The Weeknd, Stevie Wonder, BTS ou Billie Eilish.

Début avril, Universal avait autorisé le retour de la musique de Taylor Swift sur TikTok, mais elle restait la seule artiste UMG dans ce cas, avant la transaction annoncée jeudi.