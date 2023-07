Plus de 40.000 festivaliers annoncés au festival LaSemo

La 15e édition du festival pluridisciplinaire LaSemo sera lancée vendredi à 15h00 dans le Parc d'Enghien. Plus de 40.000 festivaliers sont attendus pour cette édition anniversaire, qui se déclinera en trois journées, les 7, 8 et 9 juillet.

"Nous allons vivre une édition exceptionnelle en 2023 avec plus de 40.000 festivaliers, notre record de participation étant, pour l'heure de quelque 29.000 personnes en 2022", a indiqué Samuel Chappel, organisateur de LaSemo, précisant que les tickets pour la journée de samedi ainsi que les "Pass 3 Jours" sont déjà épuisés. Quelques places sont encore disponibles pour vendredi et dimanche.

L'affiche musicale annonce, entre autres, Ben Harper, Selah Sue, Tryo, Jain, et, pour les plus petits, Henri Dès et Les Déménageurs. L'événement proposera, parallèlement aux concerts, un long programme d'activités dans divers lieux du parc d'Enghien, notamment La Guinguette, l'Amusoir, le Pays des Merveilles pour les enfants, une Librairie-Papoterie, un espace Zen, des spectacles d'art de la rue, une "Tour des Contes", un marché des créateurs, une "Fabrik à Idées", une "Caravane des saveurs", un marché des producteurs.