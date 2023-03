The Prodigy clôturera le Festival de Ronquières

Les organisateurs du Festival de Ronquières, qui se déroulera les 4, 5 et 6 août 2023 au pied du Plan incliné, ont annoncé mercredi que "The Prodigy" clôturera le festival le 6 août. Le groupe electro-rock britannique, toujours emmené par Liam Howlett et Maxim Reality, rejoint en tête d'affiche de l'événement musical hainuyer, entre autres, Placebo, Indochine ou encore Louise Attaque.

Les organisateurs ont fait le point sur les groupes qui sont déjà annoncés à l'affiche du Festival 2023. Les festivaliers pourront assister, le 4 août, aux concerts, entre autres, d'Indochine, de Louise Attaque, de The Subways, de Kid Noize, d'Ade ou encore de Julien Granel. L'affiche du 5 août annonce, entre autres, Placebo, Juliette Armanet, Jain, Disiz, Ofenbach, Feder, Pierre De Maere, Whispering Sons et Kaky. On pourra écouter le 6 août The Prodigy, Franz Ferdinand, Shaka Ponk, Benjamin Biolay, The Haunted Youth, Juicy Big Band.