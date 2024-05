Richard Sherman, compositeur "clef" pour Disney, est mort à l'âge de 95 ans

Avec son frère Robert, disparu en 2012, il a formé un duo prolifique de compositeurs pour le géant du divertissement entre 1960 et 1973, participant à la création de plus de 200 chansons pour 27 films et une vingtaine de productions télévisées.

Il a notamment été le co-auteur de "Chem chem cheminée" (Chim chim Cher-ee, en version originale), titre iconique du film "Mary Poppins" (1964), récompensé d'un Oscar de la meilleure chanson.

Tandis que Robert Sherman en a écrit les paroles, Richard en a composé la mélodie. Le duo de frères est aussi à l'origine de "It's a Small World" et "I Wan'na Be Like You" ("Etre un homme comme vous") dans "Le Livre de la Jungle", dessin animé emblématique de Disney.