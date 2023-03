Sub Focus, Boygenius et d'autres artistes viennent compléter l'affiche du Pukkelpop

Le DJ britannique de drum and bass Sub Focus et le groupe américain d'indie pop Boygenius viennent compléter l'affiche du Pukkelpop avec d'autres artistes, ont annoncé mercredi les organisateurs. L'édition 2023 se déroulera du 17 au 20 août à Kiewit, dans le Limbourg.

Boygenius, qui compte parmi ses membres la chanteuse et guitariste Phoebe Bridgers, sera sur la scène du Pukkelpop le vendredi 18 août. La techno industrielle du Britannique Blawan, le rap à la sauce punk du duo londonien Bob Vylan et la dance pop "made in UK" de Piri sont également au programme.

Pas moins de huit nouveaux noms ont été ajoutés à l'affiche du 19 août. Parmi les musiciens prévus, figurent le DJ Sub Focus, l'artiste chinoise d'hyperpop Alice Longyu Gao, le producteur et DJ canadien Aquarian et le groupe britannique d'indie rock Bombay Bicycle Club. Les Belges de Compact Disk Dummies viendront également enflammer le Pukkelpop avec leur électro-punk. Le public pourra aussi découvrir l'EDM de l'Américain Gryffin, le rap-punk du Britannique Joe Unknown et la tech-house de l'Australien Skin on Skin.

La punk-pop de l'Américain KennyHoopla, le "stadium rock" du groupe britannique The Amazons, le UK garage de la DJ et productrice Anz et le duo éclectique Deki Alem, rappant sur des sonorités mêlant grunge et électro, sont au menu du dimanche 20 août.

Limp Bizkit, 2manydj's, Ben Böhmer, Chase & Status, Rema, Tom Odell et Angèle font partie des nombreux artistes qui ont déjà confirmé leur présence à cette nouvelle édition du festival Pukkelpop.