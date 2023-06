Treize concerts de musique de chambre pour la 66e édition du festival de Stavelot

Le festival de Stavelot accueillera 13 concerts de musique de chambre, dont certains dédoublés, pour sa 66e édition, annoncent les organisateurs dans un communiqué de presse jeudi. Les concerts auront lieu le plus souvent dans le réfectoire de l'ancienne abbaye bénédictine de Stavelot, du 31 juillet au 12 août. Le concert d'ouverture sera, lui, organisé une semaine avant le début de la programmation, le 22 juillet. L'évènement s'inscrit dans le cadre des Festivals de Wallonie, qui ont les "Utopies" pour thème commun cette année.

La programmation du festival suit plusieurs fils conducteurs, précisent les organisateurs. Outre le thème commun des Festivals de Wallonie, le festival rendra hommage à Sergueï Rachmaninov, un compositeur russe né il y a 150 ans, et s'intéressera aux disciples ou héritiers musicaux de César Franck, un compositeur belge naturalisé français.

"Sergueï Rachmaninov est un des plus grands compositeurs de la fin de l'ère romantique et du début du 20e siècle, qu'on n'a plus joué à Stavelot depuis plusieurs années", précise le communiqué. Les compositions du Russe figurent à cet effet trois fois à l'affiche, notamment avec le concert de Bruno Philippe, lauréat du premier concours Reine Élisabeth dédié au violoncelle, accompagné de Beatrice Berrut, une pianiste suisse. Le Trio Zadig interprétera également une composition du compositeur pour sa première participation au festival.