"Triste Tigre", le choix du premier Goncourt de Turquie

Un jury représentant une cinquantaine de lecteurs de tous âges, généralement étudiants et enseignants d'Ankara, d'Istanbul et d'Izmir a récompensé Neige Sinno pour "Triste Tigre", son roman qui a collectionné les récompenses fin 2023 dont le prix Femina et le Goncourt des lycéens.

Plus d'une quarantaine de pays participent à ces éditions hors frontières du plus populaire des prix littéraires français.

Avec ses treize écoles et deux universités francophones, qui réunissent plus de 10.000 élèves et étudiants, la Turquie a su préserver une tradition de la francophonie qui remonte à l'empire ottoman, même si le français n'est plus la première langue étrangère comme il l'a été jusqu'aux premières années de la République.

Si le temps où les dirigeants turcs pouvaient parfaitement s'exprimer en français, à l'image du père fondateur Mustafa Kemal Ataturk, semble loin, la langue de Molière reste très présente, "vue comme plus littéraire, plus culturelle que l'anglais", remarque Mathias Enard.

"J'ai une relation toute particulière avec la Turquie", affirme l'auteur qui a notamment publié "Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants", consacré à Constantinople au 16e siècle et "Boussole", lauréat du prix Goncourt en 2015, qui évoque Istanbul aujourd'hui.