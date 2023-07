Troisgros, quatrième génération pour un trois-étoiles

A 36 ans, César Troisgros a pris cette année la relève aux fourneaux de la mythique Maison éponyme, où il incarne la quatrième génération d'une famille de cuisiniers couronnée par trois étoiles Michelin depuis plus d'un demi-siècle.

"On avance en étant humble", dit le jeune chef, héritier de cette lignée pionnière de la Nouvelle Cuisine plus inventive et plus légère des années 1970 qui poursuit la saga familiale dans l'écrin naturel du domaine d'Ouches, dans la Loire.