Un salon de l'"Artgriculture" à Toulouse et la crise paysanne s'invite au musée

Le Salon de l'Agriculture a fermé ses portes mais celui de l'"Artgriculture" vient d'ouvrir à Toulouse où le musée d'art contemporain des Abattoirs propose un étonnant dialogue entre "Artistes & Paysans" qui fait écho aux questions posées par la crise agricole.

Venu percuter l'actualité, le projet de l'exposition, ouverte depuis le 1er mars et jusqu'à fin août sur les bords de la Garonne, a pourtant pris racine il y a "un an et demi, deux ans", raconte à l'AFP Lauriane Gricourt, directrice des Abattoirs et l'une des co-commissaires.