Warner retarde plusieurs sorties, dont "Dune 2", à cause de la grève à Hollywood

Les studios Warner Bros Discovery ont décalé la sortie de plusieurs films, dont la suite très attendue de "Dune", à cause du mouvement de grève qui paralyse Hollywood depuis le mois de mai, selon plusieurs sources.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter) les comptes dédiés à "Dune: Deuxième partie" et à "Godzilla x Kong: The New Empire" affichaient vendredi matin à la fois ancienne et nouvelle dates de sortie dans les salles obscures.