Irlande du Nord: les données qui ont fuité aux mains de Républicains dissidents

"Nous sommes désormais convaincus que l'ensemble des données relatives au personnel est entre les mains de républicains dissidents", a déclaré le chef de la police, Simon Byrne, lors d'une conférence de presse à Belfast.

"On peut donc supposer qu'ils utiliseront cette liste pour susciter la peur et l'inquiétude, ainsi que pour intimider ou viser les officiers et le personnel", a-t-il ajouté.