La Chine impose de nouvelles restrictions sur les jeux vidéo en ligne

Cette annonce a aussitôt fait dévisser en Bourse les géants technologiques chinois du secteur, à commencer par le numéro un mondial Tencent, dont l'action a plongé de 15% à Hong Kong.

Le gouvernement chinois a commencé à s'attaquer au secteur en 2021, dans le cadre d'un durcissement réglementaire général vis-à-vis des géants technologiques du pays. Pékin a notamment imposé une limite stricte au temps que les enfants peuvent passer à jouer en ligne, et avait gelé pendant des mois les autorisations de mise sur le marché de nouveaux jeux.

Ces derniers temps cependant, le secteur espérait que Pékin se montre plus clément à son encontre. Les nouvelles mesures semblent toutefois "indiquer que le large tour de vis sur la tech se poursuit, et pourrait même devenir plus agressif", estime auprès de l'AFP Michael Brown, analyste chez Pepperstone.