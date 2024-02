Le Verviétois Axel Legay élu wallon de l'année 2023

Le Verviétois Axel Legay a été élu mercredi Wallon de l'année 2023 grâce à son expertise en matière de cybersécurité. Ce professeur d'ingénierie informatique et de cybersécurité à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve est une cheville ouvrière du programme CyberWal, qui fédère les acteurs wallons de la cybersécurité dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de la formation.

En 2022-2023, le chercheur de 43 ans a mis au point un ensemble d'algorithmes d'intelligence artificielle (IA) novateurs destinés à détecter les logiciels malveillants. Il a ainsi créé une synergie entre deux des piliers de l'avenir du numérique : l'IA et la cybersécurité.

Dans le domaine de l'éducation, Axel Legay contribue à former la prochaine génération de scientifiques du numérique. Il encadre des thèses doctorales dans les domaines de la cybersécurité et de l'ingénierie informatique. Il contribue de la sorte à créer au cœur de l'Europe un centre d'expertise qui attire des chercheuses et chercheurs du monde entier.