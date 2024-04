Les tests de Mathieu: ce fabricant de smartphones "revient" en Belgique avec "une batterie garantie 4 ans"

Oppo renouvelle son engagement sur le marché belge avec une idée originale: garantir la performance de ses batteries pendant quatre ans. Une annonce stratégique à l'heure où la marque célèbre son 5e anniversaire en Belgique et tente de surmonter des années de turbulence en Europe. Avec le lancement du nouveau smartphone Reno 11F, Oppo ne cherche pas seulement à reconquérir des parts de marché, mais aussi à se positionner comme un acteur plus durable dans un secteur hyper concurrentiel.

La marque Oppo, vous la connaissez certainement. En 2024, ça fait 20 ans qu'elle existe en Chine, et 5 ans en Belgique, où on la connait majoritairement pour ses smartphones, ses écouteurs sans fil et, un peu, ses band et watch (petites montres connectées). Oppo sort de quelques années difficiles en Europe: sa présence en Allemagne et en France a été compromise à cause d'un problème de brevets avec Nokia. Même si elle n'a jamais disparu de la Belgique, sa présence y a été moins spectaculaire, par effet de contagion dirait-on : les modèles haut de gamme (les Find X) n'ont pas été lancés, l'entreprise a été plus discrète.

Pourquoi se battre pour l'Europe ?

Mais c'est de l'histoire ancienne: Oppo a sorti les millions pour régler son différend juridique avec l'entreprise finlandaise, et son ambition est renouvelée pour le marché européen. Mais tandis que les marchés chinois et indiens, gigantesques, performent, pourquoi vouloir à tout prix revenir sur ce marché très morcelé qu'est l'Europe, où il faut des bureaux et des stratégies propres à chaque pays, qui reste linguistiquement et culturellement différent ? "Le marché européen, c'est d'abord la taille !", m'a confié Marc van den Dool (photo ci-dessus), nouveau responsable pour le Benelux, en marge d'un évènement de présentation du Reno 11 F à Bruxelles. Beaucoup de clients potentiels, donc, "et qui sont des high end users, qui s'orientent facilement vers le haut de gamme".