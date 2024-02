L'entreprise anversoise Voxdale s'installe à La Grand Poste de Liège

L'entreprise Voxdale, spécialisée dans la conception et l'ingénierie hardware, ouvre un nouveau bureau au sein de La Grand Poste à Liège, a annoncé jeudi la société anversoise. Ce faisant, cette dernière entend tirer parti du "riche tissu industriel de la Wallonie" pour favoriser sa croissance.

Déjà active au Benelux et en Allemagne, Voxdale accompagne des entreprises de toutes tailles à chaque étape du développement d'un produit, de la création du concept à la production à grande échelle. L'installation de l'entrepris anversoise à La Grand Poste lui permettra d'être en interaction directe avec les autres entreprises déjà présentes telles que Wallifornia MusicTech, LeanSquare, CBC Start-it ou encore le 5G Lab d'Orange.

La collaboration entre Voxdale et La Grand Poste devrait également aider l'économie locale "en stimulant la création d'emplois en attirant les meilleurs talents en ingénierie et en favorisant les relations entre les startups et les acteurs industriels établis", affirme l'entreprise anversoise. Celle-ci compte également profiter de ce premier bureau wallon pour favoriser son expansion dans la Région.