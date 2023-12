Les invitations au contrôle technique désormais disponibles par e-mail ou SMS

Toute personne possédant un véhicule immatriculé en Belgique et dont le domicile fait partie de la zone d'action d'Autosécurité peuvent rejoindre le site de l'entreprise (https://invitation.autosecurite.be) et se connecter via sa carte d'identité ou le système Itsme. La personne connectée pourra ensuite choisir de recevoir son invitation pour le contrôle technique par e-mail ou par SMS, un choix modifiable à tout moment. Il est également possible de conserver les invitations papier.

Les invitations numériques seront ainsi activées pour tous les véhicules immatriculés, actuellement et dans le futur, au nom des clients enregistrés. L'invitation numérique sera ainsi automatiquement appliquée à un nouveau véhicule en cas de changement, prévient Autosécurité.