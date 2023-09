Les tests de Mathieu : que vaut Starfield, décrit comme étant "le plus GRAND jeu vidéo de tous les temps" ?

Le monde du jeu vidéo est une industrie en croissance constante. Depuis quelque temps, il a dépassé le chiffre d’affaires annuel du cinéma, devenant le produit culturel le plus valorisé au monde. On retrouve donc, depuis longtemps, des jeux appelés triple A (AAA) : des blockbusters, comme au cinéma, nécessitant des années de travail et des centaines de millions d’euros d’investissement. Et parmi ces jeux « riches », certains parviennent encore à susciter curiosité et engouement prématuré du public. Je vous parle de Starfield, un jeu d’exploration spatiale très ambitieux, et attendu au tournant. Attention, c'est une exclusivité Microsoft, donc vous ne pouvez y jouer que sur les consoles de jeu Xbox Series ou sur PC (prix: entre 69€ et 109€ selon les éditions, mais il est compris dans le Game Pass, l'abonnement à 12,99€/mois de Xbox).

Ce qui m’a frappé d’entrée, c’est le peu de risques pris par le studio Bethesda, à qui l’on doit, depuis les années 2000, les grandes licences que sont Fallout et Elder Scrolls. Et on peut le deviner dès les écrans de configuration du jeu, tant les mécaniques de base et les grands principes du jeu se ressemblent: on configure un personnage, on lui assigne des caractéristiques physiques et psychologiques, et on l'incarne dans une (immense) aventure.

Starfield est un Fallout géant, dans l’espace, à qui l’on ajouterait des combats entre vaisseaux spatiaux (voir screenshot ci-dessus). Si la comparaison ne vous parle pas, voici en deux mots le style de jeu auquel il faut s’attendre. Simple mineur (extraction de métaux sur une lointaine planète en 2330), vous êtes embarqué malgré vous dans une aventure vous permettant de voyager à travers 1.000 planètes dans l’univers, en suivant une quête principale (la recherche d’artefacts mystérieux) et des centaines de quêtes secondaires, certaines longues et intéressantes, d’autres parfaitement anecdotiques. C’est un jeu à la 1ère ou la 3ème personne (un bouton permet de changer la vue), et vous disposez d’un très large inventaire (arme, combinaison, ressource permettant de construire, soins et nourritures) que vous enrichirez au fil de vos explorations. Et l’expérience acquise au fil des missions vous permet de débloquer des compétences pour votre personnage (combat, négociations, fabrication, etc…). Vous passerez la majorité de votre temps de jeu sur des planètes plus ou moins habitées et habitables, mais entre celles-ci, il faudra voyager dans votre vaisseau spatial, et parfois vous battre dans l’espace…

Généreux, vertigineux, réaliste