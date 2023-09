Les tests de Mathieu: la marque de smartphone Oppo ne quitte PAS la Belgique, elle présente son nouveau modèle "portrait"

Le marché du smartphone est impitoyable. Logique: il y en a 9 milliards dans le monde, selon des chiffres récents, et leur durée de vie est légèrement inférieure à 2 ans. Pas étonnant que de nombreuses entreprises essaient de se tailler une part du gâteau. Mais quand un marché a autant de valeur, les (belles) places sont rares. En Occident et en Belgique, le sud-coréen Samsung (Android) et l'américain Apple (iPhone) dominent de la tête et des épaules depuis de longues années. Derrière eux, il y a de nombreuses marques chinoises qui tentent ou ont tenté leur chance. Puissantes et très riches grâce à leur immense marché domestique et à d'autres régions exotiques comme l'Inde ou l'Afrique, elles cherchent cependant à s'imposer en Europe car notre marché est plutôt riche, et parce qu'il faut bien flatter son image de marque. Je vous parlerai bientôt de Xiaomi qui s'installe de plus en plus et de mieux en mieux en Belgique (la sortie du 13T à Berlin en est la preuve), mais aujourd'hui je me penche sur Oppo, son concurrent direct de prétendant au trône. Disparu de France, et en Belgique ?

La situation d'Oppo est surprenante. L'an dernier, la grande entreprise chinoise était encore sponsor en vue du prestigieux tournoi de Roland Garros, et communiquait beaucoup en France (et en Belgique d'ailleurs). Durant l'été 2023, cependant, l'entreprise se retirait discrètement du marché français, en réalité à cause de la faillite de l'unique distributeur d'Oppo chez nos voisins. Derrière cette faillite se cachait principalement la crainte de perdre un procès contre Nokia pour une histoire de brevets (un procès perdu en Allemagne, qui a contraint Oppo et OnePlus à quitter le territoire) ; même si en première instance, la justice française a donné raison aux Chinois… Quoi qu'il en soit, la marque Oppo n'est plus distribuée en France. Et en Belgique ? La situation est différente car l'entité Oppo Belgium, soit une petite dizaine de personnes chargées de commercialiser les smartphones de la marque sous la supervision de la maison mère, est toujours là (elle a été lancée il y a 3 ans environ). J'avais cependant des craintes vu que le Find X6 Pro (le haut de gamme) n'est pas sorti en Europe cette année, tandis que la version X5 avait fait l'objet d'une belle campagne de communication dans notre pays. Rassurez-vous, cependant, si vous êtes fan de la marque: Oppo ne compte pas quitter la Belgique (où il n'y a d'ailleurs pas de procès en cours, à ma connaissance). Un évènement presse a même eu lieu à Bruxelles au mois de juillet dernier, et le Reno 10 Pro est dans les rayons (je vous en parle plus bas). J'ai demandé une réaction à la marque, et c'est également rassurant. "OPPO et OnePlus (société sœur d'Oppo, NDLR) restent engagés sur tous les marchés européens existants, y compris la Belgique. Nous avons pris un bon départ en 2023 avec des lancements réussis de plusieurs produits en Europe et avons une gamme de produits à venir pour le reste de l'année". L'entreprise évoque même le cas français: "Nous sommes conscients que Yang Technology SAS, le distributeur exclusif d'OPPO en France, va cesser ses activités. Nous respectons la décision de notre partenaire et espérons qu'il travaillera en étroite collaboration avec les parties commerciales liées pour le reste de la procédure. Malgré cela, l'engagement d'OPPO envers le marché européen et les utilisateurs reste inchangé. Pour les utilisateurs existants en France, ils pourront encore profiter des futures mises à jour de l'OS et du service après-vente. Et nous continuerons à fournir des produits et services innovants aux utilisateurs européens".

Et le Reno 10 Pro ? Oppo est donc toujours bien présent en Belgique, tant mieux pour la concurrence ! J'ai pu mettre la main sur le Reno 10 Pro (659€), qui représente le sommet du milieu de gamme. Une série qui se caractérise par son élégance et la finesse (7,89 mm) de son design tout en courbes, et la version 10 de 2023 réussit son coup: le smartphone est fin, le dos n'est pas lisse dans la version noire que j'ai pu tester. Une finition Glow inaugurée sur le Reno 4 il y a quelques années, qui n'attire donc pas les traces de doigts, tout en reflétant la lumière de manière originale et élégante : Son principal atout n'est pas forcément le capteur principal isolé en haut. En effet, le 10 Pro un portrait-phone qui tient ses promesses. Une catégorie officieuse de smartphones particulièrement doués pour capturer les visages et réussir les portraits. Grâce à deux caractéristiques principales: c'est un téléobjectif 32 MP (zoom optique 2x, en l'occurrence, situé sous le capteur principal) qui s'occupe des portraits ; et le traitement logiciel pour rendre flou l'arrière-plan est redoutablement efficace. Et ça marche, bien. Très bien, même, même si l'arrière-plan n'est pas lointain :

Au-delà de ces capacités de portrait, le capteur principal est un 50 MP stabilisé, de quoi réussir vos clichés de paysage, même dans la pénombre, mais c'est du classique: on a déjà vu mieux cette année dans cette gamme de prix (j'ai comparé avec le Nothing Phone 2 qui se débrouille globalement mieux pour photographier mon jardin sous le soleil). Le capteur frontal (32 MP lui aussi) vous permet des selfies de qualité... Rien de terrible, c'est dans la moyenne pour cette gamme de prix. Le reste de la fiche technique est logique par rapport au prix du Reno 10 Pro: Un processeur Snapdragon 778G intégrant la 5G, gravé en 6nm, qui trouve l'équilibre entre performance et consommation.

12 GB de RAM et 256 GB de stockage interne (plus que suffisant, même pour les utilisateurs exigeants)

Un écran OLED de 6,7" en FullHD+ bien lumineux, avec un taux de rafraîchissement élevé (120 Hz)

Une batterie de 4.600 mAh qui se chargera très rapidement grâce au transfo 80W inclus (Oppo et OnePlus sont pionniers dans le domaine) Que lui manque-t-il, alors ? Trois options réservées au très haut de gamme: l'étanchéité certifiée, la charge sans fil et un capteur périscopique pour du vrai zoom 10x (celui du Galaxy S23 Ultra fait des miracles, par exemple). Conclusions Si Oppo se veut officiellement rassurant pour son avenir en Europe, force est de constater que ses procès pour violation de brevet intentés par Nokia y brise son élan. Interdite en Allemagne, la marque a des doutes pour la France, au point d'y avoir perdu son unique distributeur. Les deux plus grands pays européens lui sont donc fermés actuellement. La situation est différente en Belgique pour le moment, mais l'entreprise va-t-elle rester sur notre continent pour de si petits marchés ? Difficile à dire, mais l'absence de flagship (le Find X6 n'est pas sorti en Europe) prouve les ambitions réduites du constructeur