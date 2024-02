Ouverture de la station de téléphonie la plus méridionale au monde en Antarctique

Telenor a ouvert dans l'Antarctique la station de base de téléphonie mobile la plus méridionale de la planète, une avancée pour la collecte de données et la sécurité des chercheurs, a annoncé l'opérateur norvégien mardi.

"Cela permet aussi de faciliter la transmission partout dans le monde et en temps réel des données collectées par les instruments de mesure" des scientifiques, a-t-il fait valoir.

Accueillant six occupants chargés de l'entretien l'hiver et plusieurs dizaines durant l'été austral, pic des activités scientifiques, la station Troll est notamment utilisée pour des travaux de biologie, glaciologie et géologie ainsi que pour le recueil de données météorologiques, atmosphériques et sismiques.