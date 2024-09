Et de deux ! Après le Galaxy Fold de Samsung, dont je viens de vous vanter les mérites, Google est le deuxième fabricant de smartphone à oser sortir en Belgique, qui n'est pas vraiment un pays de geeks ou de 'early adopters' (ceux qui achètent les derniers gadgets à la mode avant les autres), un appareil qui se déplie pour devenir une sorte de tablette. Oh bien sûr, en ligne, vous trouverez des choses exotiques comme le OnePlus Open, le Honor Magic V2 et même le Huawei Mate X3. Mais les seuls qui osent pousser la distribution en magasin d'appareils frôlant les 2.000€, sont bien Samsung et Google ; ce dernier venant de sortir, lors d'un évènement à son nouveau campus de Mountain View (Silicon Valley, Californie) auquel j'ai pu assister, le Pixel 9 Pro Fold (à partir de 1.899€). Il s'agit du deuxième modèle pliable du géant américain, mais du premier commercialisé en Belgique, un marché sur lequel il a débarqué en 2023. J'ai utilisé tous les jours pendant deux semaines, et je vais tenter de répondre à la question que tout le monde se pose: a-t-on besoin d'un smartphone qui se déplie pour devenir une tablette ?

Encombrement: peu de différence

Très loin des premiers modèles Fold de Samsung, qui avaient des corps maladroits trop grands pour eux, le Pixel 9 Pro Fold de Google se distingue par un certaine élégance. Il se targue d'être le plus fin du marché dans sa catégorie, et c'est effectivement étonnant tenir en main, déplié, un appareil de seulement 5,1 mm d'épaisseur. Placé à côté d'un smartphone normal, il a effectivement un taille de guêpe :