Le jour de la sortie de l'iPhone 16, Huawei dévoile en Chine un smartphone qui se plie... en trois

Même si le téléphone, au design rouge et doré, vise davantage une clientèle premium, plus de trois millions de personnes se sont déjà pré-enregistrées afin d'être alertées de sa disponibilité. Alors que les smartphones qui se plient en 2 arrivent seulement chez nous (le Fold de Google pourrait l'aider à trouver un public), Huawei voit déjà plus loin, malgré ses difficultés à écouler son matériel en Europe et aux Etats-Unis.