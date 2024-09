Les tests de Mathieu: la troisième montre de Google est-elle la bonne ?

Partager:

Google lance sa Pixel Watch 3 en version plus grande et plus lumineuse, avec une intégration renforcée de ses services et de Fitbit. Malgré ses améliorations, une autonomie limitée et un design qui divise pourraient freiner certains utilisateurs. Est-ce suffisant pour en faire la référence des montres sous Android ?

Google est en feu cet été ! À côté de ses smartphones (la série Pixel 9 dopée à l'intelligence artificielle) auréolés par l'ensemble des médias, l'entreprise de Mountain View présentait en août dernier sa Pixel Watch 3 (449€ pour la 45 mm, 399€ pour la 41 mm), dont la nouveauté la plus visible est d'être enfin disponible dans un format plus grand. La montre est sensiblement plus grande, mais cela suffit-il à en faire LA smartwatch WearOS (Android au poignet) de l'année ? Pas sûr... À lire aussi Les tests de Mathieu : le Pixel 9 est le smartphone le plus intelligent de l'année, et la raison est simple Ce que j'ai aimé La taille de la Pixel Watch 3 grand format (45 mm de diamètre en option, mais il y a une version 41 mm, format identique aux Watch et Watch 2) en fait une smartwatch à part entière, capable d'afficher plus que quelques chiffres et quelques graphiques. Cette sensation est rendue possible par l'affinement des bordures de l'écran (environ 16%), ce qui fait qu'au total, on a 40% de surface d'écran en plus par rapport à la version 2023. Un message WhatsApp, un email, les prévisions météo, un menu, les icônes d'applications en mosaïque et non en liste, la télécommande de l'appareil photo, la visualisation en direct du flux d'une caméra de surveillance, l'affichage d'une playlist Spotify... Tout devient plus lisible, et c'était nécessaire (les Pixel Watch 1 et 2 sont les plus petites smartwatches que j'ai pu essayer, et ça n'est pas toujours une qualité). Sans parler des Watch Faces, éléments essentiels de ce genre d'appareils. Je parle bien de l'écran qui s'affiche lorsque vous réveillez la montre (avec le poignet ou le bouton, à moins d'être en écran 'toujours allumé', mais ça fait chuter l'autonomie). Et cerise sur le gâteau: l'écran est jusqu'à 2 fois plus lumineux que la génération précédente, rendant possible sa lecture en plein soleil. Un écran d'applications enfin pratique (©RTL info)

En termes de fonctionnalités disponibles, c'est probablement la montre sous WearOS la plus complète. Il faut dire que l'écosystème matériel de Google s'étend à la maison connectée, avec notamment des caméras de surveillance. Si les montres sous WearOS de OnePlus, par exemple, ne peuvent que déclencher des interrupteurs via l'application Google Home, la Pixel Watch 3 est capable d'aller beaucoup plus loin: lancement d'automatisation, visionnage en direct d'un flux vidéo d'une caméra de surveillance, voir et dialoguer avec une personne qui sonne à votre porte (si vous avez la Nest Doorbell). Il est également possible - vous aurez remarqué qu'on tourne autour de l'écosystème logiciel de Google - d'ajouter un raccourci vers le contrôle d'un appareil en particulier de Google Home (une lampe, une prise, une caméra), de télécharger des cartes Maps pour les utiliser hors ligne, d'utiliser la montre comme une télécommande votre Google TV, de déverrouiller rapidement votre smartphone Pixel quand vous portez la Watch 3 (grâce à la puce Ultra-Wideband). Enfin, on peut désormais faire des enregistrements audio (ceux de Google, qui retranscrivent tout par la suite sous la forme d'un beau texte). Tout ça commence à devenir bien utile au jour le jour, avouons-le, et pourrait permettre de laisser le smartphone à quelques mètres, ce qui vous couperait l'envie de le regarder toutes les 5 minutes. A cela s'ajoute, cela va sans dire, toutes les applications WearOS disponible sur le PlayStore. En réalité, dès qu'un développeur d'application smartphone Android prend la peine de faire une version WearOS, celle-ci est disponible, généralement sous forme de compagnon de l'application initiale. Par exemple, vous pourrez voir et écrire (ou dicter) des messages WhatsApp, voir des photos, mais pas regarder des vidéos. Plus d'espace... pour tout (©RTL info) La Pixel Watch 3 est toujours livrée avec Fitbit pour le suivi des activités, de la santé et du sommeil, au sens large. Les fonctionnalités Fitbit sont très avancées, c'est indéniable, grâce à l'expérience accumulée par ce pionnier de la santé connectée, racheté par Google il y a quelques années. Difficile de lister les nouveautés à ce niveau, mais retenez que vous pouvez désormais: Activer le "Mode sommeil automatique ", pour que la montre vous laisse tranquille quand vous êtes sur le point de vous endormir

", pour que la montre vous laisse tranquille quand vous êtes sur le point de vous endormir Configurer un programme précis pour vos joggings (planifier, courir, analyser les performances pendant et après l'effort)

(planifier, courir, analyser les performances pendant et après l'effort) Accéder à votre score d'aptitude, lié à votre coeur, votre activité, votre récupération après l'effort, votre sommeil. Vous saurez si c'est le moment de faire de l'exercice, ou pas.

Fitbit vous offre aussi la "charge cardiaque", liée aux efforts que vous faites, avec une cible de charge définie. Tout cela se fait automatiquement, après quelques jours (et il ne faut pas être membre Premium).

Recevoir un briefing matinal sur votre montre, au réveil. Récapitule le sommeil, le fait d'avoir (ou pas) récupéré durant la nuit, les éventuels messages et la météo.

Ce n'est pas encore dispo en Belgique, mais bientôt, nous bénéficierons de la détection de perte de pouls. Si Fitbit constate que votre cœur s'arrête, il vous prévient sur la montre d'une situation anormale et si vous ne réagissez pas, il considère que potentiellement, vous êtes victime d'arrêt cardiaque et déjà inconscient (la montre appelle les secours). Ce que j'aime moins La durée de vie: 48h maximum (selon ma propre mesure). C'est mieux, mais toujours pas suffisant à mes yeux. Ma montre était à 100% à 14h30 le lundi. Une seule séance de sport de 30 minutes sans GPS, quelques configurations, bref, une utilisation moyenne. Le mercredi à 11h, l'icône de batterie faible apparait (15%), ce que je déteste ; à 15h, j'ai chargé ma montre qui était à 3%. Google est plus prudent dans sa communication, évoquant la possibilité d'utiliser la montre "durant toute une journée" avec l'écran toujours allumé, ou d'utiliser un mode "économie de batterie" pour tenir 36h. On est loin des 4 jours des OnePlus Watch 2 que j'ai essayées cette année, même si ces montres, plus encombrantes, ont moins de fonctionnalités santé et moins d'intégration avec la famille Pixel ou Google... Une épaisseur toujours contenue, une finition exemplaire (©RTL info)