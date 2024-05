Quatre autorités feront appliquer le règlement européen sur les services numériques

L'institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le Medienrat de la Communauté germanophone et le régulateur flamand des médias (VRM) ont été désignés par le fédéral et les communautés comme les quatre autorités compétentes en charge de la surveillance et de l'exécution du règlement européen sur les services numériques, le Digital Services Act (DSA).