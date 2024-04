Règlement européen sur l'IA : une "occasion manquée" d'interdire la reconnaissance faciale

Amnesty réclame une interdiction totale de la reconnaissance faciale à des fins d'identification dans l'espace public, une technologie qui permet d'analyser les traits des visages avant de les comparer à d'autres images ou à une base de données.

L'ONG critique aussi l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) en France, notamment pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, et met en garde contre les "effets cliqués" liés au développement de ces technologies. "Une fois qu'elles sont là, on ne revient pas arrière", prévient Katia Roux.