Les tests de Mathieu : Garmin propose enfin une bonne montre à moins de 300€

Dans l'univers des montres connectées dédiées au sport, Garmin espère trouvé un public plus large avec la Forerunner 165, vendue tout de même entre 279€ et 329€. Un appareil qui ne fait que peu de concessions par rapport aux autres modèles de la marque, bien plus honéreux.

Le fabricant américain de GPS, aujourd'hui très connu du grand public pour ses montres sportives, adapte un peu sa stratégie face à une concurrence de plus en plus acharnée sur le marché en très grande croissance que représentent les wearables, ces objets connectés et que l'on porte sur soi. On ne parle pas du design, car la Forerunner 165 est toujours aussi sobre, sportive, légère et en plastique ; on parle du prix, qui fait plutôt partie des défauts dans le catalogue très fourni de Garmin. Un prix à la baisse, pour une fois: 279€ pour une montre avec un écran OLED tactile et tout le savoir-faire matériel et logiciel de la marque, c'est une très bonne affaire. D'autant plus qu'elle se refuse toujours - bonne nouvelle ! - à imposer un abonnement mensuel débloquant le potentiel de son écosystème, vilain défaut qu'on retrouve notamment chez Withings ou Fitbit, deux belles références du marché. Mais quelles concessions faudra-t-il assumer en contrepartie ?

Batterie, GPS et quelques détails logiciels

Soyons clairs: les concessions sont maigres tandis que la différence de prix entre la Forerunner 265 (499€) et a 165 (279€ ou 329€ pour le modèle permettant de stocker et d'écouter de la musique facilement) est conséquent. Il faut bien inspecter la montre et sa fiche technique pour les trouver, mais elles existent.