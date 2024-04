Une campagne pour rappeler le rôle essentiel de la presse face à la désinformation

À deux mois des élections et alors que la désinformation déstabilise la démocratie, les éditeurs de presse quotidienne francophone et germanophone, réunis au sein de Lapresse.be, lancent une campagne multimédia visant à rappeler le rôle fondamental d'une information de qualité.

La campagne, intitulée "La presse quotidienne, plus que jamais essentielle", sera lancée lundi 8 avril et sera visible pendant au moins deux semaines sur différents supports (quotidiens, magazines, médias audiovisuels, sites web, cinémas...).

"Face aux rumeurs, à la propagande, à la désinformation, les journalistes vérifient les faits, croisent les sources, dénoncent les manipulations", souligne l'association dans un communiqué de presse publié vendredi. Les journalistes "permettent aussi de prendre du recul. Ils analysent les données, questionnent les acteurs et nuancent les débats face à la confrontation des extrêmes et à des discours de plus en plus polarisés", met-elle par ailleurs en avant.

La presse quotidienne francophone et germanophone, ce sont plus de 55 millions de journaux distribués chaque année, comptabilisant près de 2.500.000 lecteurs et lectrices. Ses quelque 500 journalistes salariés et ses nombreux collaborateurs indépendants sont soumis à des règles déontologiques afin de garantir aux citoyens une information de qualité. La mission des journalistes est liée à des valeurs telles que l'indépendance, la liberté d'expression et le droit à l'information, l'honnêteté intellectuelle, la nuance ainsi que la responsabilité sociale.