Les JO-2024 s'adaptent à la vague de chaleur mais redoutent des orages

En milieu d'après-midi mardi, "on mesure autour de 35°C à Paris", a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin, ce qui place les sites en région parisienne des JO en première ligne sur le front de la chaleur.

Jusqu'à 35°C sur certains sites olympiques: athlètes et spectateurs ont affronté mardi une vague de chaleur en région parisienne, placée en alerte pour risque d'orages en fin d'après-midi pouvant perturber des épreuves.

"On est partis plus tôt à cause de la chaleur, il n'y a aucune ombre, il fait trop chaud", dit Marco Ince, 53 ans, un médecin venu de Londres avec sa femme et ses deux enfants.

La chaleur est à peine supportable place de la Concorde, qui accueille des épreuve de BMX, malgré les brumisateurs et fontaines prévus pour faire face.

"On se disait justement qu'on est bien contents de pas avoir acheté nos places pour l'épreuve, car on serait juste restés assis à cramer au soleil", plaisante Travis Troya, 28 ans, qui travaille dans le commerce et vient d'Austin, au Texas.

Face à ces températures "extrêmes", les avironeuses françaises Elodie Ravera-Scaramozzino et Emma Lunatti, qui se sont qualifiées mardi pour la finale des JO, ont porté "un gilet de froid" permettant de garder le corps dans une température moyenne correcte et favoriser la récupération, a raconté à l'AFP Camille Ribes, entraîneure du deux de couple à Vaires-sur-Marne, à l'est de Paris.

"Sur l'échauffement, on a joué de petites astuces pour trouver les coins les plus ombragés (...). Elles vont bien, elles sont gaillardes!", a-t-elle ajouté.