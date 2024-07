De nouvelles tempêtes solaires pourraient provoquer des aurores boréales

Geoff Robins

De nouvelles tempêtes solaires pourraient provoquer des orages géomagnétiques sur Terre, avec l'apparition d'aurores boréales jusqu'à des latitudes assez basses ce mardi dans la soirée et jusqu'à jeudi, selon l'organisme américain NOAA.

En mai, la planète avait encaissé les orages géomagnétiques les plus puissants enregistrés depuis 20 ans. Ils avaient provoqué des aurores boréales illuminant le ciel nocturne aux États-Unis, en Europe et Australie notamment, à des latitudes beaucoup plus basses que d'ordinaire.