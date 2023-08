Peut-on poser un diagnostic avec Chat GPT? Ce médecin a mené l'expérience, ses résultats sont étonnants

On entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle et de ses implications, notamment dans le domaine médical. Une première étude mondiale vient de paraître, elle évalue les capacités de Chat GPT 4 à poser un diagnostic sur des cas cliniques réels. Dans 63 % des cas, ce diagnostic est correct et plausible.

Clarisse consulte le docteur Lechien pour des troubles de la voix. Pour comprendre ce qu’elle a, le médecin réalise une fibroscopie. "Ce que vous avez, c'est du reflux gastrique qui monte dans la gorge", lui diagnostique-t-il. Le médecin décide alors de demander à l’intelligence artificielle Chat GPT de poser également un diagnostic et de suggérer des examens complémentaires ainsi qu’un traitement: "Il a partiellement trouvé quand même, c'est pas tout à fait exact, mais c'est très très proche. Et c'est pas un cas facile", s'étonne le docteur Lechien.

Le médecin a mené une étude sur 45 patients : dans 63% des cas, l’intelligence artificielle a proposé un diagnostic plausible et correct. Par contre, elle suggère une multitude d’examens complémentaires, soit 2 à 8 fois plus que ce qui est nécessaire. "C'est une intelligence artificielle très forte sur le plan théorique et très forte aussi pour proposer des diagnostics possibles. Mais quand on lui demande de faire preuve de discernement, ça patine un peu. Il a du mal.", explique le médecin.