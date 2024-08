Faut-il continuer à appliquer de la crème solaire même si notre peau a déjà pris le soleil tout l'été?

C'est le geste que vous avez répété tout l'été : appliquer sa crème solaire, mais le faites-vous encore aujourd'hui ? "Je crame très rapidement, je crame plus que je ne bronze, je deviens vite un homard, donc oui", témoigne une jeune femme. "Je ne mets rien moi, parce que je n'ai plus besoin de plaire, d'être bronzé", dit un homme.

Moins de risque de coup de soleil, mais toujours un risque de cancer

Et en effet, la crème reste indispensable pour être correctement protégée. Votre bronzage ne suffit pas.

"Les gens qui ont déjà pris des couleurs ont moins de risque d'attraper des coups de soleil, mais ils sont toujours sensibles au soleil. Donc le risque de cancer existe toujours. Les peaux noires, les peaux africaines ont un risque de cancer de mélanome également", explique François Croquet, dermatologue.

Quelques conseils

Oubliez l'idée que votre peau est immunisée contre les coups de soleil après un été très lumineux. Pour cette pharmacienne, le mieux c'est d'appliquer sa crème toute l'année : "Toute l'année, il faudrait se protéger du soleil pour les sportifs qui vont quand même régulièrement dehors, les personnes qui vont se promener, il y a quand même des rayons UV qui passent même quand les nuages sont là", déclare Virginie Courbe, pharmacienne.

Attention toute particulièrement aux peaux plus sensibles avec de l'acné ou des taches par exemple. "Mais aussi les personnes qui ont des cicatrices, des cicatrices nouvelles, on sait qu'elles doivent être protégées au minimum pendant un an et aussi les tatouages", ajoute la pharmacienne.

Pour cette fin d'été, vous pouvez toujours utiliser votre crème indice 30 ou 50.