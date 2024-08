De retour de vacances? Pensez à ces gestes simples pour la santé de vos enfants: "Le symptôme c'est que ça chatouille"

À la fin du mois d'août, le Dr Bernadette Blouard, dermatologue à Bouge, a l'habitude de voir certaines maladies. "Ce sont évidemment souvent des maladies qui sont transmissibles, parce que pendant les vacances, on vit dans une certaine promiscuité", justifie-t-elle. "Ce sont des maladies qui touchent beaucoup plus souvent les enfants que les adultes, parce qu'ils sont souvent plus proches les uns des autres", complète la spécialiste.

Différents types de traitements existent en cas de poux : "Il existe des lotions, des shampoings", précise la dermatologue en rappelant que "l'action mécanique est importante": "Si on veut éliminer les lentes, c'est vraiment le peignage avec le peigne à poux qui est le plus efficace".

"Il n'y a pas que les enfants qui sont atteints. Si vos enfants ont une grosse infestation de poux et que vous leur faites plein de câlins, vous pouvez aussi attraper des poux. J'ai parfois des mamies qui viennent en se grattant au niveau du cuir chevelu et qui sont toutes surprises quand je leur annonce qu'elles ont des poux", témoigne le Dr Bernadette Blouard.

Et puis, il ne faut pas oublier de nettoyer ce qui a été en contact, potentiellement, avec la tête de l'enfant. "On a parlé des bonnets, on a parlé de tout ce qui est couvre-chef, mais on pense aussi à la literie, aux fauteuils. L'enfant se love dans un fauteuil, et puis le pou peut aller s'accrocher à la matière du tissu. Le pou ne va pas rester très longtemps en vie en dehors d'un autre être humain, mais si juste après un petit frère ou une petite sœur vient s'asseoir à la même place, il peut attraper le pou par l'intermédiaire, de nouveau, du textile."

Les parasites comme les poux supportent très mal à la chaleur : "La lessive à plus de 60°C est un très bon conseil", termine Dr Bernadette Blouard.

Dans cet épisode de Capital Santé, il est également question :