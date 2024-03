BBL insatisfait des mesures pour l'octroi d'un permis environnemental à Brussels-Airport

L'avis propose notamment de limiter le nombre de mouvements aériens et de réduire les nuisances durant les nuits de week-ends. Le gouvernement flamand devrait se prononcer à ce sujet avant la fin du mois de mars.

BBL estime que les mesures proposées ne sont que de "petits pas" et qu'il faut aller plus loin. "Bond Beter Leefmilieu et les riverains ne se satisfont que d'une voie contraignante vers une exploitation silencieuse et neutre en CO2 de l'aéroport", revendique le mouvement dans un communiqué.