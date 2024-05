Cultiver son muguet chez soi, c'est facile et pas cher: voici les conseils d'une pépiniériste

Le prix du muguet ne cesse d'augmenter chaque année. Une mauvaise météo fait grimper les prix de production. Certains Belges décident de mettre la main au terreau et de planter leur propre muguet.

La formule séduit de plus en plus, les muguets à repiquer se vendent pour quelques euros le pot à peine. Il suffit ensuite de le mettre en terre dans un endroit ombragé et humide. Une manière d'en avoir à portée de main pour un coût nettement moindre.

"Le tout bon moment pour repiquer le muguet, c'est à l'arrière-saison : d'octobre à février grand maximum. Maintenant, si vous le replantez, c'est toujours possible de mars à maintenant, mais ça demande beaucoup plus de soins en arrosage et en entretien", explique Séverine Nizet, pépiniériste à Herstal.

Pour assurer une bonne production, rien de plus simple : "Le tout est d'avoir un bon endroit bien ombragé, voire la luminosité du soleil du matin grand maximum. Et c'est une plante des sous-bois donc il n'y a aucun problème de la cultiver chez soi. En cas de chaleur, arroser de temps en temps quand on les replante au printemps", ajoute-t-elle.

Très prolifique, il réapparaîtra chaque année en se multipliant dans les parterres. Pas besoin d'avoir la main verte pour obtenir de jolis résultats.