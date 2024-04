Chaque année, environ 200.000 frigos échappent au recyclage, alerte Recupel

Recupel, responsable de la collecte et du traitement des appareils électriques et des ampoules usagés en Belgique, affirme dans un communiqué mercredi que, chaque année, environ 200.000 appareils de réfrigération ?ne parviennent pas jusqu'à ?un centre de traitement agréé. Ce qui cause des dommages à l'environnement puisqu'un frigo contient des fluides frigorigènes et des gaz à effet de serre nocifs. Recupel désire donc sensibiliser à ce problème.