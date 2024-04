Climat: 25°C à 30°C début avril en France, un phénomène de moins en moins rare

Partager:

Le bref pic de chaleur prévu samedi, au-dessus de 25°C dans la majeure partie de la France et jusqu'à 30°C dans le Sud-Ouest, n'est pas inédit pour un début avril. Mais ces événements précoces se multiplient compte-tenu du réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine. Le seuil de 25°C, qui caractérise un "jour de chaleur" pour les climatologues, est d'habitude atteint pour la première fois dans la saison "entre le 20 avril et le 10 mai" sur la moitié nord, affirme Météo-France. Et la barre des 30°C, synonyme de "forte chaleur", est franchie en général "entre la mi-mai et la fin juin" sur l'ensemble de la métropole.

"30°C, c'est quelque chose qui résonne comme une température estivale mais dans un climat qui se réchauffe, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus précocement au printemps", explique à l'AFP Julien Cattiaux, climatologue au Centre national de recherches météorologiques (CNRM) à Toulouse. Observer ces seuils dès avril est rare, mais n'est pas du jamais-vu. Les 30°C ont été atteints ou approchés en mars 1990 dans le Sud-Ouest et près de la Méditerranée. Il y a 69 ans déjà, en 1955, les 25°C ont été dépassés dès le 25 mars à Paris comme dans l'Indre (28°C à Châteauroux). "Ce qui a changé depuis 1955, c'est que le climat s'est réchauffé: ces épisodes de chaleur précoces sont devenus plus probables dans le climat actuel, ce qui se voit d'ailleurs dans les statistiques puisque la plupart des événements similaires sont postérieurs aux années 2000 voire 2010", contextualise Julien Cattiaux.

"Dans un climat qui se réchauffe, les événements chauds vont être soit plus fréquents, soit plus intenses", explique-t-il. - Risque de gelées tardives - Non seulement les journées au-dessus de ces seuils de chaleur sont plus nombreuses en dehors de l'été, mais elles surviennent de plus en plus tôt au printemps et de plus en plus tard en automne.