Climat: le président du Tadjikistan appelle à faire des réserves alimentaires

De plus, la plus pauvre des quinze ex-républiques soviétiques dépend, d'après la Banque mondiale, des importations et reste vulnérable aux chocs extérieurs, comme la guerre en Ukraine, alors que la Russie reste le principal partenaire économique et militaire du Tadjikistan.

Malgré cela, le président Rakhmon, qui ne souffre aucune opposition sur la scène politique, est régulièrement accueilli par des montagnes de fruits lors de ses voyages à travers le pays, censées mettre en valeur le dynamisme de l'agriculture tadjike.