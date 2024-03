Dans les Pyrénées-Orientales assoiffées, un golf sème la discorde

Partager:

Ce n'est encore qu'un vaste terrain vide, où deux pelleteuses font ce qu'elles font de mieux: des trous et des tas. Mais c'est l'emplacement du futur golf de Villeneuve-de-la-Raho, projet controversé en cette période de sécheresse prolongée dans les Pyrénées-Orientales, contre lequel une manifestation se tient samedi. "C'est ici qu'ils font leur golf?" questionne un passant d'une ville voisine devant ces friches, désormais tenues à l'écart du public par une clôture en film de plastique orange et où un géomètre réalise quelques mesures. "Quelle honte. On nous dit de faire attention toute l'année, et puis après..."

L'objet de cette désapprobation: un golf de 18 trous et 600 logements, pour une trentaine d'hectares de bâti dont les travaux ne font que commencer, mais font déjà jaser dans ce département où la pluie se laisse désirer depuis près de trois ans. "On a perdu 60% de la pluviométrie ces trois dernières années", explique Nicolas Garcia, élu communiste et premier vice-président du département, chargé de l'eau. "Pour vous donner une idée, il faudrait 600 mm (de pluie) pour rattraper tout le retard, recharger les nappes (phréatiques) et au moins 350 mm pour passer l'été." Or, depuis le début de l'hiver, Perpignan, limitrophe au nord, n'en a reçu qu'une cinquantaine et le préfet n'a cessé de prolonger et renforcer ses mesures de restriction sur l'usage de l'eau, en vigueur depuis le printemps 2022.

- Eaux usées - D'où quelques sourcils levés face à un golf où l'herbe devra nécessairement être plus verte que chez le voisin. Oui, mais l'arrosage se fera principalement grâce aux eaux usées de Villeneuve-de-la-Raho, assure sa maire Jacqueline Irles (LR), qui continue de défendre bec et ongles le projet. "On me dit, +(le golf) tombe mal en ce moment, c'est la sécheresse+. Mais jamais il n'est tombé aussi bien! C'est lui qui va apporter des solutions!", s'exclame l'édile de cette petite commune de 4.000 habitants derrière son beau bureau en bois à l'hôtel de ville.