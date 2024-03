Début du "festival technologique" FTI au Sportpaleis d'Anvers

Le Sportpaleis d'Anvers et ses environs accueillent ce week-end l'événement de clôture de Flanders Technology & Innovation, une sorte de "festival technologique" qui présente au grand public les innovations et technologies de différents secteurs de l'économie flamande.

La Lotto Arena adjacente au palais des sports accueille des conférenciers qui abordent des sujets tels que les voyages dans l'espace, le climat et les emplois du futur.

Cet événement se déroule sur deux jours et propose au public de tout âge 87 activités, allant des courses de drones aux démonstrations d'intelligence artificielle en passant par des jeux développés par des entreprises flamandes. Les enfants peuvent jouer à pierre-papier-ciseaux avec un robot, construire leur propre télescope ou apprendre à programmer dans le jeu Minecraft.

FTI est l'héritier de la foire technologique Flanders Technology et souhaite, près de 25 ans après la dernière édition de son ancêtre, présenter la Flandre au grand public en tant que région "où la technologie, l'entrepreneuriat et l'innovation vont de pair". Des festivals partiels ont été organisés durant la semaine à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain.

La conférence donnée dimanche dernier à Puurs par l'ancien président américain Barack Obama faisait également partie de l'événement.

Au total, l'organisation espère accueillir quelque 175.000 visiteurs.