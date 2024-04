Kim Oosterlinck, vice-recteur de l'ULB, nouveau directeur des Musées royaux des Beaux-Arts

Vice-recteur en charge de la prospective et du financement à l'ULB, professeur de finance à la Solvay Brussels School of Economics and Management et spécialiste du marché de l'art, Kim Oosterlinck endossera son nouveau rôle à partir du 1er juillet.

Kim Oosterlinck devrait ramener le calme au sein des MRBAB après une période difficile sous la direction de Michel Draguet, marquée par un malaise interne lié à la gestion du personnel. Ce dernier a quitté les musées le 30 avril dernier, renonçant à briguer un quatrième mandat. Dans l'intervalle, Sara Lammens, l'actuelle directrice générale de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR), a assuré l'intérim.