Découverte d'un immense récif de corail de haute mer au large des côtes américaines

Une des plus grandes barrières de corail de haute mer au monde a été découverte au large des côtes américaines. Le récif s'étend de Miami, dans le sud-est des États-Unis, à Charleston, en Caroline du Sud, à près de 800 kilomètres au nord.

La découverte a été annoncée mercredi par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). Le récif couvre une superficie de 25.900 km carrés, soit une taille comparable à celle de la Belgique (30.700 km carrés).

Il s'agit de l'un des plus grands récifs de corail de haute mer jamais découverts, a déclaré la NOAA. Lors de précédentes explorations dans la région, des récifs coralliens avaient déjà été dénichés à proximité des côtes et en eaux peu profondes, mais les scientifiques ont cartographié pour la première fois le plateau de Blake, situé entre 500 à 1.000 mètres de profondeur. Ils ont ainsi pu constater "l'étendue de cet habitat et le nombre de ces récifs coralliens qui sont interconnectés".