Des fonds passifs "durables" financent des projets fossiles, dénonce l'ONG Reclaim

Un fonds passif réplique automatiquement un indice ou une partie du marché. Le produit phare de ce mode de gestion est l'ETF (Exchange Traded Fund), un fonds coté en Bourse.

ExxonMobil, TotalEnergies, Shell, Adani, Mitsubishi ou encore Glencore sont autant d'entreprises repérées dans "les fonds étiquetés comme durables ou responsables" alors même qu'elles sont "désormais interdites" par "au moins trois labels européens d'investissement durable: le label belge Towards Sustainability, et les labels français Greenfin et ISR", détaille Reclaim Finance.

L'ONG affirme avoir analysé un total de 2.648 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion de cinq gestionnaires, BlackRock, Amundi, UBS AM, DWS et Legal & General Investment Management (LGIM).