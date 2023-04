Des militants écologistes condamnés à des peines de prison au Royaume-Uni

Les deux militants, Morgan Trowland et Marcus Decker ont été reconnus coupables de "nuisance publique". Ils ont été condamnés à trois ans de prison pour l'un, et deux ans et sept mois de prison pour l'autre. Il s'agit selon Just Stop Oil de "la plus lourde condamnation pour une action pacifique sur le climat au Royaume-Uni".

"Vous avez été punis pour le chaos que vous avez causé et pour dissuader d'autres de vous copier", a déclaré le juge Shane Collery, du tribunal de Southend, dans l'est de l'Angleterre. Il a souligné que l'action avait affecté "plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont certaines de manière significative".