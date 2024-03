Deux militants perchés dans les arbres pour dénoncer le projet d'autoroute française A69

Deux grimpeurs du Groupe national de surveillance des arbres (GNSA), une association française, sont installés, depuis 06h00 du matin, dans un érable situé en face du Parlement européen à Bruxelles. Ces derniers comptent y rester pour une durée indéterminée afin de protester contre le projet controversé d'une autoroute reliant Toulouse et Castres. Thomas Brail, fondateur du GNSA, était sur place.

Ce dernier prévoit de bétonner 400 hectares et d'exproprier 150 paysans, suscitant l'opposition de la population locale. Plus de 2.000 scientifiques ont également apporté leur soutien à la contestation.

Selon le fondateur du GNSA, l'A69 ne ferait gagner que 10 à 12 minutes de trajet par rapport à la nationale existante, qui est peu fréquentée avec seulement 8.000 véhicules par jour. De plus, "la construction du nouvel axe est présentée comme un 'projet social', alors que l'aller-retour sur 53 kilomètres coûterait 17 euros", a pointé M. Brail.

Originaire du Tarn, Thomas Brail avait déjà mené des actions similaires en septembre et octobre derniers à Toulouse et devant le ministère de la Transition écologique à Paris. Celui que l'on surnomme "le défenseur des arbres" avait notamment entamé une grève de la faim pendant près de 40 jours et une grève de la soif interrompue par l'intervention des secours.