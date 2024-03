En Belgique, l'"école du dehors" connecte les enfants avec la nature

- "On est plus libres" -

Etre dehors "nous permet de travailler les matières différemment", souligne l'enseignante, Julie Hubeaux.

"Et les enfants sont demandeurs, la crise sanitaire les a poussés à être beaucoup devant leur écran et pas assez dehors", poursuit-elle, relevant aussi les difficultés de concentration en classe où "ils doivent rester assis pendant des heures".

Autour de l'institutrice les enfants acquiescent, avec de larges sourires. "On prend l'air, on se défoule", lâche Timéo. "C'est plus amusant d'être à l'extérieur, on est plus libres", renchérit Anaïs.

Du côté des autorités, on confirme que la crise du Covid et sa succession de restrictions sanitaires entre 2020 et 2022 ont été une sorte de catalyseur pour ces pédagogies dites "du dehors", expérimentées depuis deux ans par environ 500 écoles wallonnes, essentiellement maternelles et primaires.

"Au sortir des confinements, on a constaté qu'il manquait des personnes formées à cette pédagogie, malgré la demande très forte des écoles. C'est sur ce maillon spécifique qu'on a travaillé", explique à l'AFP la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier.

Sandrine Damsin, directrice de l'école communale de Vezin, fait partie des enthousiastes.

Elle a accueilli à bras ouverts dans son établissement l'association namuroise Empreintes et son discours sur l'importance de la connexion avec la nature "pour le bien-être et l'apaisement", un élément qui est un des marqueurs des pédagogies dites alternatives (Steiner-Waldorf, Montessori).

"Dans la nature, les enfants font travailler tous leurs sens... Toucher, voir, entendre, sentir. Ils sont vraiment plus attentifs, vivent eux-mêmes les apprentissages et vont donc mieux les mémoriser", souligne la directrice.