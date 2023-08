En Irlande, le réchauffement de l'Atlantique menace la pêche

L'Atlantic Challenge, comme de nombreux bateaux de Killybegs, pêche le merlan bleu et le maquereau - très prisés sur les marchés internationaux - et rentre au port après un ou deux jours de pêche pour que les produits soient frais.

"Si on devait aller plus loin, trop au nord, il ne serait plus possible de revenir à Killybegs" avec du poisson frais, explique Darragh McGuinness.

- Chaleur "extrême" -

Le changement climatique a "un effet dramatique" sur les stocks de poissons blancs, tels que le cabillaud, qui préfèrent les eaux froides, renchérit Sean O'Donoghue, le directeur de l'Organisation des pêcheurs de Killybegs.