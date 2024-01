Etape cruciale pour les "nouveaux OGM" au Parlement européen, les Vingt-Sept divisés

Variétés plus résistantes à la sécheresse, aux insectes ou aux maladies, blé pauvre en gluten... autant d'horizons ouverts par les "nouvelles techniques génomiques" (NGT), kyrielle d'outils "éditant" le matériel génétique des plantes sans ajout extérieur — contrairement aux organismes génétiquement modifiés (OGM) "transgéniques".

Les eurodéputés votent mercredi sur des règles assouplies pour les biotechnologies génétiques, sujet qui fracture profondément les Vingt-Sept: promesse de semences plus résistantes pour les uns, "nouveaux OGM" pour les autres.

Les membres de la commission Environnement du Parlement européen vont se prononcer sur une législation destinée à encourager ces technologies émergentes, avant un vote en plénière début février en vue de négociations avec les Etats membres.

Principe du texte proposé l'été dernier par la Commission européenne: les règles drastiques encadrant les OGM (longue procédure d'autorisation, traçabilité, étiquetage, surveillance...) ne s'appliqueraient pas aux semences et produits issus de NGT et présentant des modifications susceptibles de se produire naturellement ou via des croisements traditionnels (dits de "catégorie 1").

Sous réserve d'un nombre limité de mutations, ils seraient considérés comme "équivalents" aux variétés conventionnelles et simplement enregistrés dans une base publique. Toutes les autres variétés NGT ("catégorie 2"), jugées non-équivalentes au conventionnel, resteraient soumises au régime encadrant les OGM.