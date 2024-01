En 2022, un agriculteur gagnait en moyenne 96% du salaire moyen belge: voici pourquoi il faut nuancer ce chiffre

Willy Borsus, le ministre de l'agriculture, admet lui aussi l'imperfection de ce chiffre qui ne prend pas en compte tous les paramètres auxquels les agriculteurs doivent faire face. "C'est une moyenne qui ne tient pas compte de la charge des investissements, des risques et du nombre d'heures prestées. De plus, ils datent de 2022, alors que l'année 2023 est très mauvaise avec la chute des prix de la viande, du lait et des céréales", précise celui qui est également en charge de l'économie au sein du gouvernement wallon.

Les agriculteurs ont 96% du salaire moyen belge en 2022, un chiffre qui ne correspond pas totalement à la réalité du terrain selon Caroline Jaspart-Herbiet, la présidente de l'Union des agricultrices wallonnes. "Notre revenu va être dépendant de notre production, elle-même dépendante de la météo. Une année n'est pas l'autre. On peut avoir des années qui sont très positives et d'autres beaucoup moins", tempère l'agricultrice.

Enfin, au sein du monde agricole, ces 96% du salaire moyen belge ne sont pas du tout vus d'un bon oeil au vu de la charge de travail. "On ne gagne même pas la moyenne, mais on fait le double d'heures, si on ramène ça à l'heure, c'est un grave problème. On travaille beaucoup plus pour gagner moins", explique Florian Poncelet, le président de la fédération des jeunes agriculteurs.