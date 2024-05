Extinction Rebellion bloque la rue Belliard à Bruxelles

Plusieurs centaines de militants de l'organisation écologiste Extinction Rebellion défilent samedi après-midi dans la rue Belliard à Bruxelles, bloquant la circulation. Les activistes réclament la fin des subventions aux combustibles fossiles et la mise en œuvre d'un plan d'urgence national pour une transition vers une économie florissante, sans énergies fossiles, qui protègerait les plus vulnérables et l'écosystème, ont-ils indiqué.